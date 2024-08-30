Демидов: матч со СКА походил на просмотр. Хотел показать себя с лучшей стороны

Нападающий СКА и олимпийской сборной России Иван Демидов рассказал о матче с армейским клубом на турнире памяти Николая Пучкова.

— Насколько было важно себя показать именно в игре со СКА?

— Эта игра больше остальных походила на просмотр. Хотелось показать себя с лучшей стороны, чтобы в будущем было на что опираться перед заходом в основной состав.

— Как чувствуешь, получилось?

— Неплохо сыграл, по ощущениям. Есть куда расти. Можно было пару моментов улучшить, где-то по-другому сделать. Но это игра, стечение обстоятельств, — сказал Демидов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Во встрече со СКА Демидов забросил шайбу и записал в свой актив победный послематчевый буллит.