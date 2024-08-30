Александр Кожевников: Разин и Кудашов поймали звездняк. Вы для кого играете, ребята?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал действия главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который увёл команду со льда в матче с «Нефтехимиком», и слова наставника московского «Динамо» Алексея Кудашова, который заявил, что тоже думал сделать это в игре со «Спартаком».

«Разину надо с этим заканчивать, он для кого играет – только для себя? Да, хороший был игрок, хороший тренер, но что-то парень поймал чистый звездняк. Зачем вы своё «я» показываете – хотите продемонстрировать всем, что вы такие великие? Корону надо посшибать, вот и всё.

Ещё и Кудашов начал об этом говорить. Вы для кого играете, ребята? Болельщики ведь платят свои кровные деньги. А вы скандалы устраиваете. Им надо нервы лечить и психологов нанимать. И Разину, и Кудашову. У них нет ни совести, ни стыда. И Разин поймал звездняк, и Кудашов тоже. Непонятно, почему: он такой спокойный и хороший парень и вдруг подхватил эту дурную заразу. В этом эпизоде ведь ничего не было, и сам Вовченко в этом признался, сказав, что он сам нарвался (на столкновение). И все это видели», — цитирует Кожевникова «РИА Новости Спорт».