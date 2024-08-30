«Коламбус» подтвердил гибель форварда Джонни Годро

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» подтвердила гибель форварда Джонни Годро.

«Коламбус Блю Джекетс» потрясён и опустошён этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью.

Джонни играл с огромной радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он привносил искреннюю любовь к хоккею повсюду, где выступал: от Бостонского колледжа до «Калгари Флэймз», сборной США и «Блю Джекетс». Он приводил в восторг болельщиков так, как мог только Джонни Хоккей. Влияние, которое он оказал на нашу организацию и наш вид спорта, было глубоким, но оно меркнет по сравнению с тем неизгладимым впечатлением, которое он произвёл на всех, кто его знал.

Джонни принял наш клуб, когда приехал сюда два года назад, и «Коламбус» принял его с распростёртыми объятиями. Мы будем ужасно скучать по нему и сделаем всё, что в наших силах, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, когда они скорбят», — сказано в сообщении «Коламбус Блю Джекетс».

Джонни Годро был 31 год.