Комиссионер НХЛ выступил с заявлением после гибели Джонни Годро

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выступил с заявлением после гибели нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро.

«Семья Национальной хоккейной лиги потрясена и опечалена трагической кончиной нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью. Хотя заразительный дух Джонни к игре и его выдающиеся навыки на льду принесли ему прозвище Джонни Хоккей, он был не просто блестящим хоккеистом; он был заботливым отцом и любимым мужем, сыном, братом и товарищем по команде, который внушал любовь каждому человеку, которому посчастливилось встретиться на его пути.

Годро часто рассказывал историю о том, как его отец учил его кататься на коньках в детстве в его родном штате Нью-Джерси, и он пронёс эту же юношескую страсть через все свои 11 лет в НХЛ. Опытный плеймейкер, Годро семь раз участвовал в Матче звёзд НХЛ, где он всегда был любимцем болельщиков, демонстрируя свои таланты в различных конкурсах, для которых он так хорошо подходил.

Его будут с теплотой вспоминать в Калгари, где он отыграл свои первые девять сезонов за «Флэймз», став одной из самых ярких молодых звёзд нашей лиги и заняв пятое место по общему количеству очков за карьеру франшизы. Его утрату также глубоко ощутят в Коламбусе, городе, в котором он решил обосноваться со своей семьей и где он был одним из лидеров клуба. И Джонни, и Мэттью будут оплакивать в Бостонском колледже, где они были товарищами по команде в тот год, когда Джонни выиграл Премию Бейкера, и в Глостерской католической средней школе в Нью-Джерси, где оба играли и где Мэттью был главным тренером по хоккею после своей пятилетней профессиональной карьеры.

Мы выражаем наши самые искренние соболезнования его жене Мередит; их детям Ноа и Джонни; его родителям Гаю и Джейн; и сёстрам Кристен и Кэти. И мы скорбим вместе с его товарищами по команде, членами организаций «Коламбуса» и «Калгари», его многочисленными друзьями в хоккее и бесчисленными болельщиками по всему миру, для которых он оставил неизгладимые воспоминания на льду и за его пределами», — сказано в заявлении Беттмэна.