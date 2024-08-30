«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» по буллитам в ярком матче с десятью шайбами

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» местный «Локомотив» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 6:5.
На 10-й минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Макара Фомина и Ильи Иванцова открыл счёт во встрече. За 10 секунд до конца периода Максим Берёзкин с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте.
На четвёртой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вновь вывел череповецкий клуб вперёд. На девятой минуте периода Александр Полунин с передач Александра Радулова и Байрона Фрейза сделал счёт 2:2. На 12-й минуте периода Байрон Фрейз с передач Александра Елесина и Александра Радулова впервые во встрече вывел «Локомотив» вперёд. Спустя две минуты Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Янни Калдиса сделал счёт 3:3.
На 26-й секунде третьего периода Максим Берёзкин с передач Ярослава Лихачёва и Андрея Сергеева забросил четвёртую шайбу ярославского клуба в матче. Через 19 секунд Даниил Бут с передачи Александра Радулова довёл преимущество хозяев до двух шайб. На шестой минуте периода Егор Степанов с передач Руслана Абросимова и Александра Скоренова сократил отставание «Северстали» до минимума. На 18-й минуте периода Илья Иванцов сделал счёт 5:5.
В серии буллитов лучше оказались хозяева.
- 30 августа 2024
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