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«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» по буллитам в ярком матче с десятью шайбами

«Локомотив» одержал победу над «Северсталью» по буллитам в ярком матче с десятью шайбами
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» местный «Локомотив» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 6:5.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
30 августа 2024, пятница. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 5
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Коростелёв (Фомин, Иванцов) – 09:35 (5x4)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Шалунов) – 19:50 (5x4)     1:2 Пилипенко (Аймурзин) – 23:39 (5x5)     2:2 Полунин (А. Радулов, Фрейз) – 28:21 (5x5)     3:2 Фрейз (Елесин, А. Радулов) – 31:34 (5x5)     3:3 Степанов (Иванцов, Калдис) – 33:19 (5x5)     4:3 Берёзкин (Лихачёв, Сергеев) – 40:26 (5x4)     5:3 Бут (А. Радулов) – 40:45 (5x5)     5:4 Степанов (Абросимов, Скоренов) – 45:17 (5x5)     5:5 Иванцов – 57:50 (6x5)     6:5 Берёзкин – 65:00    

На 10-й минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Макара Фомина и Ильи Иванцова открыл счёт во встрече. За 10 секунд до конца периода Максим Берёзкин с передач Андрея Сергеева и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вновь вывел череповецкий клуб вперёд. На девятой минуте периода Александр Полунин с передач Александра Радулова и Байрона Фрейза сделал счёт 2:2. На 12-й минуте периода Байрон Фрейз с передач Александра Елесина и Александра Радулова впервые во встрече вывел «Локомотив» вперёд. Спустя две минуты Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Янни Калдиса сделал счёт 3:3.

На 26-й секунде третьего периода Максим Берёзкин с передач Ярослава Лихачёва и Андрея Сергеева забросил четвёртую шайбу ярославского клуба в матче. Через 19 секунд Даниил Бут с передачи Александра Радулова довёл преимущество хозяев до двух шайб. На шестой минуте периода Егор Степанов с передач Руслана Абросимова и Александра Скоренова сократил отставание «Северстали» до минимума. На 18-й минуте периода Илья Иванцов сделал счёт 5:5.

В серии буллитов лучше оказались хозяева.

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