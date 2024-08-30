КХЛ представила документальный фильм про финал Кубка Гагарина сезона-2023/2024, в котором сыграли «Металлург» и «Локомотив».

С 30 августа можно посмотреть документальный фильм «Кубок Гагарина. Битва за мечту» о финальной серии сезона-2023/2024. В съёмках участвовали главные тренеры Андрей Разин и Игорь Никитин, игроки команд Егор Яковлев, Илья Набоков, Денис Зернов, Дмитрий Силантьев, Максим Берёзкин, президент КХЛ Алексей Морозов, легендарные российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, стендап-комик Евгений Чебатков, хоккейные функционеры, родные и их близкие игроков, а также болельщики. Рассказчиками истории выступили известные комментаторы Денис Казанский, Роман Скворцов и Дмитрий Фёдоров.

Зрители смогут полноценно погрузиться в атмосферу финальных матчей главного хоккейного трофея страны — впервые болельщики увидят уникальные кадры из раздевалки «Металлурга» во время перерывов матчей и самих матчей, узнают из первых уст о тернистом пути Андрея Разина и об ощущениях Егора Яковлева, который в самое ответственное время из-за травмы оказался вне игры, но, как мог, помогал команде на скамейке запасных.

Родители и первый тренер Ильи Набокова честно рассказали о его становлении, Дмитрий Силантьев поведал историю своего появления в «Металлурге», а Игорь Никитин и Максим Берёзкин искренне поделились своими эмоциями от поражения.