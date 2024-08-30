Демидов рассказал, почему не играл за СКА на турнире Пучкова

Нападающий СКА и олимпийской сборной России Иван Демидов рассказал, почему не играл за армейский клуб на турнире памяти Николая Пучкова.

— Как в целом оценишь предсезонку, получилось осуществить весь план?

— У меня было не так много времени на подготовку. Не могу сказать, что здесь и сейчас я в оптимальной форме, но через игры тонус будет приходить ко мне. Игры на турнире Пучкова очень помогли мне, я вошёл в игровой ритм. Но надо ещё работать, чтобы быть на уровне.

— Ощущаются ли последствия травмы, полученной в конце прошлого сезона?

— Скорее ощущается, что не хватило времени для полной готовности. Что касается состояния ноги, то всё в порядке.

— Как принималось решение о твоей командировке в сборную на турнире Пучкова?

— Роман Борисович Ротенберг подошёл ко мне и сказал, что есть такой вариант. Спросил меня, что я об этом думаю. Я сказал: «Давайте, почему нет». Хотелось набрать оптимальные кондиции конкретно здесь, в сборной. Тут больше игрового времени, была возможность играть. Только положительно на это отреагировал, — сказал Демидов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.