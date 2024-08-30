«Думаю, он меня с кем-то перепутал». Демидов — об истории от Евгения Кузнецова

Нападающий СКА Иван Демидов рассказал об истории от нападающего армейского клуба Евгения Кузнецова.

— Евгений Кузнецов рассказывал об общении с тобой. Советовал ли тебе что-нибудь?

— Особо ничего не было. Кстати, смешная история — он же в интервью сказал, что я его «дядя Женя» называл. Думаю, он меня просто перепутал с кем-то, я к нему так не подходил (улыбается). С ним сразу нормально начали общаться. Если он видит какие-то моменты по ходу игры, то сразу старается подсказать. Это приятно, что он не грязью поливает, а наоборот — подсказывает.

— В игре со СКА показалось, что вы немного поконфликтовали.

— Нет, ничего такого не было. Наоборот, пару раз ещё друг другу после этого клюшкой по щиткам отбили. Всё нормально.

— Обсуждали НХЛ с ним?

— Разговаривали об этом, но пока ничего особенного не обсуждали, — сказал Демидов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.