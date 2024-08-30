Демидов: моя мечта — играть в НХЛ. Готов начать в АХЛ, если понадобится, не чураюсь этого

Нападающий СКА Иван Демидов заявил, что его главная мечта — играть в Национальной хоккейной лиге.

— Роман Ротенберг говорил, что не видит смысла для тебя ехать играть в НХЛ не в первое звено.

— Моя мечта — играть в НХЛ. Я всё для этого сделаю. Меня ничего не остановит.

— То есть начать в АХЛ, как Кучеров, например, готов, если понадобится?

— Да. Я не из тех, кто чурается такой работы, — сказал Демидов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

«Монреаль Канадиенс» выбрал российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.