Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал смерть братьев Джонни и Мэттью Годро.

«Мысли и молитвы семье Годро. Так невероятно грустно», — написал Оши в своём аккаунте в соцсети Х.

Напомним, сегодня, 30 августа, стало известно о смерти одного из лидеров «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью. Джонни был всего 31 год, в минувшем сезоне он побил рекорд Патрика Кейна по очкам и передачам за сборную США на чемпионате мира.

Смерть наступила в результате ДТП. Форвард «Коламбуса» и его брат ехали на велосипедах, когда их сбил водитель. По некоторой информации, водитель был пьян и не стал скрываться с места происшествия.

Спустя 11 часов после случившегося клуб подтвердил информацию о гибели.