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Никита Гусев стал капитаном московского «Динамо»

Никита Гусев стал капитаном московского «Динамо»
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Российский хоккеист Никита Гусев стал капитаном московского «Динамо». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«В предстоящем сезоне №97 поведёт команду за собой с нашивкой «С» на груди», — написано в сообщении клуба.

Напомним, в предстоящем сезоне Гусев продолжит играть за московское «Динамо», в котором уже провёл предыдущий сезон. Ему удалось набрать 89 очков за 68 матчей. Он забросил 23 шайбы и сделал 66 голевых передач. Ранее хоккеист три года провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он сыграл в «Нью-Джерси» и «Флориде Пантерз».

Альтернативными капитанами назначены Игорь Ожиганов, Эрик О’Делл, Артём Ильенко и Седрик Пакетт.

Первый матч в сезоне-2024/2025 «Динамо» проведёт с «Куньлунем».

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