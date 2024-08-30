Российский хоккеист Никита Гусев стал капитаном московского «Динамо». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«В предстоящем сезоне №97 поведёт команду за собой с нашивкой «С» на груди», — написано в сообщении клуба.

Напомним, в предстоящем сезоне Гусев продолжит играть за московское «Динамо», в котором уже провёл предыдущий сезон. Ему удалось набрать 89 очков за 68 матчей. Он забросил 23 шайбы и сделал 66 голевых передач. Ранее хоккеист три года провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он сыграл в «Нью-Джерси» и «Флориде Пантерз».

Альтернативными капитанами назначены Игорь Ожиганов, Эрик О’Делл, Артём Ильенко и Седрик Пакетт.

Первый матч в сезоне-2024/2025 «Динамо» проведёт с «Куньлунем».