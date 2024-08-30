В «Калгари» отреагировал на смерть Джонни Годро

Клуб «Калгари Флэймз» выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«С большой грустью мы скорбим о трагической гибели нашего друга Джонни Годро и его брата Мэттью Годро.

Наши сердца разбиты этой разрушительной потерей. Джонни был и всегда будет членом семьи «Флэймз» и любим всем клубом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в аккаунте в соцсети Х.

Напомним, сегодня, 30 августа, стало известно о гибели братьев Годро. Джонни был одним из лидеров «Коламбуса» последние два сезона. Ему удалось набрать 60 очков за 81 матч в минувшем сезоне. Он забросил 12 шайб и сделал 48 голевых передач.

Отметим, что Годро провёл за «Калгари» девять сезонов. В сезоне-2013/2014 он дебютировал за канадский клуб.