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В «Калгари» отреагировал на смерть Джонни Годро

В «Калгари» отреагировал на смерть Джонни Годро
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Клуб «Калгари Флэймз» выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«С большой грустью мы скорбим о трагической гибели нашего друга Джонни Годро и его брата Мэттью Годро.

Наши сердца разбиты этой разрушительной потерей. Джонни был и всегда будет членом семьи «Флэймз» и любим всем клубом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в аккаунте в соцсети Х.

Напомним, сегодня, 30 августа, стало известно о гибели братьев Годро. Джонни был одним из лидеров «Коламбуса» последние два сезона. Ему удалось набрать 60 очков за 81 матч в минувшем сезоне. Он забросил 12 шайб и сделал 48 голевых передач.

Отметим, что Годро провёл за «Калгари» девять сезонов. В сезоне-2013/2014 он дебютировал за канадский клуб.

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