«Здорово, что можем брать друг с друга пример». Ротенберг — о Соболеве на презентации СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о презентации клуба и появлении на ней новичка «Зенита» Александра Соболева.

— Мероприятие прошло на высшем уровне, очень благодарен за поддержку всем, кто приехал сюда, и семье СКА – мы одна большая семья. Всё прошло очень душевно, были сказаны правильные слова. Сегодня мы играем ещё благотворительную игру. Уже командой собрали три миллиона рублей для Курской области. Для нас это очень важно. Будем дальше продолжать, сейчас решим, кто нам ещё поможет. Соболев тоже обещал помочь нам и будет участвовать в игре. Это хорошо, мы все должны друг другу помогать. Своих не бросаем!

— Одним из сюрпризов презентации стала презентация Соболева. Насколько вы приветствуете идею презентовать игрока футбольного клуба здесь. И как относитесь к тому, что футбольная команда попыталась у вас перехватить новичка?

— Мы поздравили Алексея Миллера с победой «Зенита». Мы только можем брать пример с «Зенита» и только рады, когда игрок «Зенита» был здесь презентован. Это же здорово, когда мы вместе и можем брать друг с друга пример. Мы гордимся, что мы в этой ситуации можем поддержать и помочь «Зениту», который является для нас примером.

— Есть ли вероятность, что однажды «Зенит» объявит новичка СКА?

— Мы будем только рады. Почему нет?

— У вас за спиной надпись «Раз, два, дружно!». Это новый слоган СКА?

— Нашим слоганом остаётся «Раз, два, взяли!». Это же русский дух – раз, два, взяли! Ещё раз взяли! Это спорт. А раз, два, дружно – это мы все дружно работаем, это командная работа, и только самая дружная команда победит. Так будет всегда», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.