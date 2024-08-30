Сборная Казахстана одолела Австрию в матче олимпийской квалификации

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана обыграла сборную Австрии в рамках олимпийской квалификации (группа D) на Игры в 2026 году со счётом 2:1.
Команда Олега Болякина одержала вторую победу по ходу финального этапа квалификации на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Счёт в матче уже на второй минуте удалось открыть Дмитрию Бреусу. Рафаэль Хербургер сравнял счёт лишь на 43-й минуте встречи. Гол Тамирлана Гайтамирова стал для казахстанцев решающим. На последних минутах сборная Австрии заменила вратаря на шестого полевого игрока и позже даже брала тайм-аут, но это не позволило команде вернуться в игру.
Напомним, 1 сентября сборная Казахстана сыграет против Словакии. По итогам этой встречи определится, кто поедет на Олимпиаду. Сейчас в своей группе казахстанцы занимают первую строчку, у них шесть очков.
- 30 августа 2024
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