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Сборная Казахстана одолела Австрию в матче олимпийской квалификации

Сборная Казахстана одолела Австрию в матче олимпийской квалификации
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Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана обыграла сборную Австрии в рамках олимпийской квалификации (группа D) на Игры в 2026 году со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Бреус (Лихотников, Панюков) – 01:45 (5x5)     1:1 Хербургер (Рорер, Ганаль) – 42:31 (5x5)     2:1 Гайтамиров (Асетов) – 52:12 (5x5)    

Команда Олега Болякина одержала вторую победу по ходу финального этапа квалификации на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Счёт в матче уже на второй минуте удалось открыть Дмитрию Бреусу. Рафаэль Хербургер сравнял счёт лишь на 43-й минуте встречи. Гол Тамирлана Гайтамирова стал для казахстанцев решающим. На последних минутах сборная Австрии заменила вратаря на шестого полевого игрока и позже даже брала тайм-аут, но это не позволило команде вернуться в игру.

Напомним, 1 сентября сборная Казахстана сыграет против Словакии. По итогам этой встречи определится, кто поедет на Олимпиаду. Сейчас в своей группе казахстанцы занимают первую строчку, у них шесть очков.

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