Сборная Казахстана одолела Австрию в матче олимпийской квалификации

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана обыграла сборную Австрии в рамках олимпийской квалификации (группа D) на Игры в 2026 году со счётом 2:1.

Команда Олега Болякина одержала вторую победу по ходу финального этапа квалификации на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Счёт в матче уже на второй минуте удалось открыть Дмитрию Бреусу. Рафаэль Хербургер сравнял счёт лишь на 43-й минуте встречи. Гол Тамирлана Гайтамирова стал для казахстанцев решающим. На последних минутах сборная Австрии заменила вратаря на шестого полевого игрока и позже даже брала тайм-аут, но это не позволило команде вернуться в игру.

Напомним, 1 сентября сборная Казахстана сыграет против Словакии. По итогам этой встречи определится, кто поедет на Олимпиаду. Сейчас в своей группе казахстанцы занимают первую строчку, у них шесть очков.