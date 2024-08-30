«Самое эгоистичное и глупое, что можно сделать». Журналист TSN — о том, как погиб Годро

Журналист TSN Джесси Поллак выразил соболезнования в связи со смертью форварда «Коламбуса» Джонни Годро, заявив, что садиться за руль в нетрезвом состоянии — это самое глупое, что можно сделать.

«Брат моего отца погиб из-за пьяного водителя, когда ему было 22 года.

Я никогда, никогда в жизни не пойму, почему люди садятся за руль пьяными. Иногда я вижу, как люди шутят в социальных сетях о вождении в нетрезвом виде… всегда считал это отвратительным тоном.

Почему люди считают, что можно садиться за руль пьяным? Это самое эгоистичное и глупое, что только можно сделать», — написал Поллак в своём аккаунте в соцсети Х.

Напомним, сегодня, 30 августа, стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса» Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Их сбил пьяный водитель автомобиля. Как сообщают СМИ, он не стал скрываться с места преступления, а через 11 часов клуб хоккеиста подтвердил смерть обоих братьев.