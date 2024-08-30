«Торпедо» всухую обыграло «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы
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Сегодня, 30 августа, на льду «Мегаспорта» в Москве состоялся товарищеский хоккейный матч между нижегородским «Торпедо» и подмосковным «Витязем» в рамках Кубка мэра Москвы. Победу в этой встрече одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 3:0.
Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2024, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 06:05 (5x5) 2:0 Гончарук (Летунов, Кагарлицкий) – 43:10 (5x4) 3:0 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 57:09 (en)
Шайбами в составе команды из Нижнего Новгорода отметились Дмитрий Кагарлицкий, оформивший дубль, и Сергей Гончарук.
Завтра, 31 августа, «Торпедо» в рамках турнира сыграет с московским ЦСКА. Официальная часть сезона для команды Игоря Ларионова начнётся 4 сентября, когда команда на домашнем льду сыграет с «Северсталью».
«Витязь» вчера, 29 августа, проиграл ЦСКА (2:3 Б), а сегодняшним матчем закончил выступление на турнире. 4 сентября команда дома сыграет с «Адмиралом» в стартовой встрече сезона КХЛ.
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