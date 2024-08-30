В «Витязе» заявили, что прежняя история обменов со СКА в этом сезоне не повторится

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что клуб на нынешний сезон прекратит большие обмены хоккеистами со СКА.
«В этом сезоне такой ситуации больше не будет в связи с теми изменениями в регламенте, о которых вы прекрасно знаете. Максимум, что можно ожидать – это возврат игроков, которые находятся в аренде. На данный момент у нас в аренде из СКА находится только Андрей Чивилёв. Что касается Дмитрия Бучельникова, то права принадлежат «Витязю» и контракт у него подписан с «Витязем». Он у нас не в аренде. Поэтому больших обменов со СКА в этом сезоне точно не будет. Таков регламент», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Новый сезон «Витязь» начнёт домашней игрой с «Адмиралом». Она состоится 4 сентября.