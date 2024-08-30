В «Витязе» заявили, что прежняя история обменов со СКА в этом сезоне не повторится

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что клуб на нынешний сезон прекратит большие обмены хоккеистами со СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этом сезоне такой ситуации больше не будет в связи с теми изменениями в регламенте, о которых вы прекрасно знаете. Максимум, что можно ожидать – это возврат игроков, которые находятся в аренде. На данный момент у нас в аренде из СКА находится только Андрей Чивилёв. Что касается Дмитрия Бучельникова, то права принадлежат «Витязю» и контракт у него подписан с «Витязем». Он у нас не в аренде. Поэтому больших обменов со СКА в этом сезоне точно не будет. Таков регламент», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон «Витязь» начнёт домашней игрой с «Адмиралом». Она состоится 4 сентября.