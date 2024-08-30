Ротенберг сыграет в одном звене с Кузнецовым и Демидовым в матче на презентации СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сыграет в первом звене вместе с Иваном Демидовым и Евгением Кузнецовым в рамках товарищеского матча на презентации СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом звене команды «синих» сыграет тройка нападающих — Демидов — Кузнецов — Ротенберг. Пара защитников — Иван Выдренков и Никита Зайцев.

Напомним, в рамках презентации СКА, которая прошла 30 августа в загородном комплексе «Репино-Ленинское» в Санкт-Петербурге появился и новичок «Зенита» Александр Соболев, который в межсезонье подписал контракт с футбольным клубом из Санкт-Петербурга. Ротенберг заявил, что именно с «Зенита» СКА берёт пример. Также на презентации присутствовали и игроки молодёжной команды «СКА-1946», завоевавшие в минувшем сезоне Кубок Харламова.