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Генменеджер «Витязя»: клубы КХЛ знали, что обращаться к нам по Дорожко — бесполезно

Генменеджер «Витязя»: клубы КХЛ знали, что обращаться к нам по Дорожко — бесполезно
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что клуб не собирался расставаться в межсезонье с вратарями Максимом Дорожко и Дмитрием Шикиным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень бы хотелось, чтобы ваша оценка нашей вратарской линии материализовалась. Мы уверены в наших вратарях. Дай бог им здоровья, успехов, и чтобы удача сопутствовала.

Что касается возможного обмена Дорожко в межсезонье, то к нам никто не обращался, так как контракт с ним был подписан ещё в конце прошлого сезона. Мир команд и мир агентов тесен. Поэтому все уже знали, что выходить на нас по поводу Дорожко или Шикина – бесполезно. Этот вопрос был решён давно», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Витязь» начнёт новый сезон КХЛ домашним матчем с «Адмиралом» 4 сентября.

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