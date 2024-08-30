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Капитан «Витязя» назвал чистым резонансный хит Романа Абросимова на Данииле Вовченко

Капитан «Витязя» назвал чистым резонансный хит Романа Абросимова на Данииле Вовченко
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Капитан «Витязя» Владимир Галузин высказался о силовом приёме хоккеиста «Нефтехимика» Романа Абросимова на нападающем «Металлурга» Данииле Вовченко. Последний попал после приёма в больницу, а главный тренер команды Андрей Разин досрочно увёл игроков с площадки. «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Если мы будем разбирать ситуацию с Абросимовым, то я не вижу никакого грубого нарушения. Хоккей – это жёсткий вид спорта. Предсезонный это матч, или матч регулярного чемпионата, или даже плей-офф – это всё равно хоккей, где всё может случиться. На льду нет ни друзей, ни врагов. Все играют и борются за свой хлеб, и все хотят доказать, поэтому я не вижу тут никакой проблемы.

Не надо говорить, что на предсезонке не стоит толкаться или бороться. Мы получаем за эту зарплату. В хоккейной семье мы никого не хотим убить, но бывают такие ситуации. Кому-то они покажутся грубыми, но тут я грубости не вижу. А грубость видно сразу», — передаёт слова Галузина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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