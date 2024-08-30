Генменеджер «Витязя» объяснил, зачем он взял в аренду форварда СКА

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий высказался об аренде нападающего СКА Андрея Чивилёва.

«Моё отношение к аренде в целом не изменилось, но всегда бывают исключения. Чивилёв – центральный нападающий, а это дефицитная позиция в нашем хоккее и вообще в хоккее. Поэтому сделали исключение, тем более что там он по каким-то причинам не попадал в состав. Надеюсь, что в «Витязе» он перезагрузится. И посмотрим, может быть, когда закончится срок аренды, через сезон она перерастёт в действующий контракт», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне 24-летний Чивилёв выступал за «Нефтехимик» и СКА. Всего в регулярном чемпионате в 28 матчах он набрал 7 (2+5) очков. В двух матчах плей-офф Чивилёв результативными действиями не отметился.