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Ларионов заявил, что обсудит с защитником Бреусом празднование им гола за Казахстан

Ларионов заявил, что обсудит с защитником Бреусом празднование им гола за Казахстан
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о праздновании Дмитрия Бреуса гола в ворота Венгрии в матче за Казахстан.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 1-й тур
29 августа 2024, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
5 : 2
Венгрия
1:0 Михайлис (Шестаков) – 15:55 (5x4)     1:1 Сонгот (Тербоч, Амбруш) – 22:38 (5x5)     2:1 Бреус (Савицкий) – 31:13 (5x5)     3:1 Мухаметов (Бреус, Бекетаев) – 34:06 (5x5)     3:2 Шофрон (Нильссон, Эрдей) – 35:17 (5x5)     4:2 Михайлис – 48:42 (5x5)     5:2 Михайлис (Старченко) – 53:34 (5x5)    

«Вы знаете, у нас в тренерской висит доска, где расписан состав команды – кто травмирован, кто уехал, кто возвращается. Где фамилия Бра, а мы так зовём Бреуса, мы сделали пять колец и написали Milano – Cortina 2026. Отпустили его в сборную, чтобы он вывел национальную команду на Олимпиаду. Это будет круто.

Но вы видели его вчерашний гол? Видели, как он показал жест? Мы на эту тему с ним поговорим, чтобы он вёл себя поскромнее. На самом деле, для него это хороший опыт. Будем рады, если он вернётся в клуб с выполненной миссией, а если он там ещё и станет лучшим защитником, то это будет совсем круто для нас», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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