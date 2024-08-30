Ларионов заявил, что обсудит с защитником Бреусом празднование им гола за Казахстан

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о праздновании Дмитрия Бреуса гола в ворота Венгрии в матче за Казахстан.

«Вы знаете, у нас в тренерской висит доска, где расписан состав команды – кто травмирован, кто уехал, кто возвращается. Где фамилия Бра, а мы так зовём Бреуса, мы сделали пять колец и написали Milano – Cortina 2026. Отпустили его в сборную, чтобы он вывел национальную команду на Олимпиаду. Это будет круто.

Но вы видели его вчерашний гол? Видели, как он показал жест? Мы на эту тему с ним поговорим, чтобы он вёл себя поскромнее. На самом деле, для него это хороший опыт. Будем рады, если он вернётся в клуб с выполненной миссией, а если он там ещё и станет лучшим защитником, то это будет совсем круто для нас», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.