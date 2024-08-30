Генменеджер «Витязя» назвал, во сколько раз «Металлург» увеличил зарплату Скотта Уилсона

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что бывший нападающий команды Скотт Уилсон при переходе в «Металлург» получил повышение зарплаты как минимум в полтора раза.

«Осталось немного до старта чемпионата. Сейчас идёт последний предсезонный турнир, у нас новый тренерский штаб, квалифицированные ребята с большим опытом работы. Мы идём в правильном направлении, я считаю, что подготовились замечательно.

Самая чувствительная потеря для народа, всех болельщиков и всех специалистов — это Скотт Уилсон. Мы не смогли бороться с грандами в финансовом плане. Когда человеку в полтора-два раза поднимают сумму контракта, тут сложно устоять перед соблазном. Но моё твёрдое убеждение было есть и будет, что незаменимых не бывает. Ушёл Уилсон – это шанс для других игроков. Они должны доказывать и проявлять себя, что они достойны получать большие контракты в нашем клубе или в любом другом», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.