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Болельщики «Авангарда» устроили перформанс травмированному Ткачёву на презентации команды

Болельщики «Авангарда» устроили перформанс травмированному Ткачёву на презентации команды
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Болельщики «Авангарда» растянули баннер в честь травмированного Владимира Ткачёва. Фото перформанса опубликовано в телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ястреб на груди. „Авангард“ в сердце», — написано на большом плакате с изображением Ткачёва.

Фото: t.me/m_verba43

Напомним, Ткачёв в нынешнем межсезонье получил травму во время тренировки. В связи с этим он пропустит начало сезона. Восстановление после разрыва ахиллова сухожилия занимает до шести месяцев.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Последние два сезона Ткачёв провёл в омском клубе, а перед приездом играл один сезон за океаном, проведя несколько матчей в «Лос-Анджелесе».

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