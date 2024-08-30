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Варицкий: задача «Витязя» — выход в плей-офф. Для нас он начинается 4 сентября

Варицкий: задача «Витязя» — выход в плей-офф. Для нас он начинается 4 сентября
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий назвал задачу команды на предстоящий сезон в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Задача «Витязя» по умолчанию — выход в плей‑офф. В субботу будет встреча президента с командой, на которой задача будет поставлена игрокам и тренерскому штабу. Новички-иностранцы уже предупреждены, что для нас плей-офф начинается с первой игры, которая состоится 4 сентября.

Надеюсь, что они прониклись и поняли эту ситуацию. Не хотелось бы, но наверняка всё равно какое-то время у них уйдёт на адаптацию к стране и к хоккею. Хоккей он везде один, но кто-то сразу заходит в лигу и начинает с места в карьер, а кто-то раскачивается. Легионер должен быть лидером в своей команде, иначе для чего он находится здесь», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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