Варицкий: задача «Витязя» — выход в плей-офф. Для нас он начинается 4 сентября

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий назвал задачу команды на предстоящий сезон в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Задача «Витязя» по умолчанию — выход в плей‑офф. В субботу будет встреча президента с командой, на которой задача будет поставлена игрокам и тренерскому штабу. Новички-иностранцы уже предупреждены, что для нас плей-офф начинается с первой игры, которая состоится 4 сентября.

Надеюсь, что они прониклись и поняли эту ситуацию. Не хотелось бы, но наверняка всё равно какое-то время у них уйдёт на адаптацию к стране и к хоккею. Хоккей он везде один, но кто-то сразу заходит в лигу и начинает с места в карьер, а кто-то раскачивается. Легионер должен быть лидером в своей команде, иначе для чего он находится здесь», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.