«Есть масса, что можно сказать. Но без комментариев». Ларионов — о предсезонных турнирах

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о выступлении своей команды на предсезонных турнирах, параллельно затронув тему целесообразности их проведения.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вы знаете, сейчас не хочется поднимать такую глубокую тему, как целесообразность проведения предсезонных турниров. Нас пригласили на Кубок мэра Москвы – и мы уже приехали сюда играть. У меня есть масса всего, что можно сказать, но мы уже здесь. Многие вещи можно поменять – не только турниры, но и другие вещи. Но что есть, то есть. Мы рады, что получили здесь возможность сыграть в таком сложном графике, а дальше без комментариев», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон начнётся для «Торпедо» матчем с «Северсталью» 4 сентября. Завтра, 31 августа, команда проведёт матч на Кубке мэра Москвы с ЦСКА.