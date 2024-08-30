«Есть масса, что можно сказать. Но без комментариев». Ларионов — о предсезонных турнирах

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о выступлении своей команды на предсезонных турнирах, параллельно затронув тему целесообразности их проведения.
«Вы знаете, сейчас не хочется поднимать такую глубокую тему, как целесообразность проведения предсезонных турниров. Нас пригласили на Кубок мэра Москвы – и мы уже приехали сюда играть. У меня есть масса всего, что можно сказать, но мы уже здесь. Многие вещи можно поменять – не только турниры, но и другие вещи. Но что есть, то есть. Мы рады, что получили здесь возможность сыграть в таком сложном графике, а дальше без комментариев», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Новый сезон начнётся для «Торпедо» матчем с «Северсталью» 4 сентября. Завтра, 31 августа, команда проведёт матч на Кубке мэра Москвы с ЦСКА.