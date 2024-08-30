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Главный тренер «Витязя» объяснил решение выставить резервный состав на матч с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» объяснил решение выставить резервный состав на матч с «Торпедо»
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков после поражения в матче с «Торпедо» (0:3) на Кубке мэра Москвы – 2024 объяснил решение выйти на игру резервным составом. В матче не принял участия ни один из иностранных игроков команды.

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2024, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 06:05 (5x5)     2:0 Гончарук (Летунов, Кагарлицкий) – 43:10 (5x4)     3:0 Кагарлицкий (Летунов, Атанасов) – 57:09 (en)    

«С нашей стороны игра была содержательной, не уступили по созданным моментам, но нам не удалось переиграть вратаря.

Когда мы получили календарь Кубка мэра и увидели, что турнир сдвинулся на один день к старту регулярного чемпионата, то сразу приняли решение, что один из матчей сыграем вот таким составом. Это решение было принято не сегодня, а задолго до игры. Два дня подряд лидерам играть сейчас нет никакого смысла», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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