Главный тренер «Витязя» объяснил решение выставить резервный состав на матч с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков после поражения в матче с «Торпедо» (0:3) на Кубке мэра Москвы – 2024 объяснил решение выйти на игру резервным составом. В матче не принял участия ни один из иностранных игроков команды.

«С нашей стороны игра была содержательной, не уступили по созданным моментам, но нам не удалось переиграть вратаря.

Когда мы получили календарь Кубка мэра и увидели, что турнир сдвинулся на один день к старту регулярного чемпионата, то сразу приняли решение, что один из матчей сыграем вот таким составом. Это решение было принято не сегодня, а задолго до игры. Два дня подряд лидерам играть сейчас нет никакого смысла», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.