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Новости спорта 30 августа: Соболев перешел из Спартака в Зенит, смерть хоккеиста Коламбуса Гудро, Алькарас US Open

Соболев стал игроком «Зенита», смерть хоккеиста «Коламбуса». Главное к вечеру
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«Спартак» и «Зенит» всё-таки пришли к соглашению по переходу Александра Соболева, в ДТП погиб хоккеист «Коламбуса» Джонни Годро, а Карлос Алькарас вылетел с US Open во втором круге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 августа.

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Хоккей

  • «Коламбус» подтвердил гибель форварда Джонни Годро
  • «Салават Юлаев» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Нефтехимик» по буллитам
  • Генменеджер «Нэшвилла» выразил сомнения в ментальной готовности Ярослава Аскарова

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