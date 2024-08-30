Соболев стал игроком «Зенита», смерть хоккеиста «Коламбуса». Главное к вечеру

«Спартак» и «Зенит» всё-таки пришли к соглашению по переходу Александра Соболева, в ДТП погиб хоккеист «Коламбуса» Джонни Годро, а Карлос Алькарас вылетел с US Open во втором круге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 августа.

Футбол

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака»

Барриос рассказал, кого считает конкурентом «Зенита» в РПЛ

Карасёв ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо» — ЭСК

Больше новостей о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Хоккей

«Коламбус» подтвердил гибель форварда Джонни Годро

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Нефтехимик» по буллитам

Генменеджер «Нэшвилла» выразил сомнения в ментальной готовности Ярослава Аскарова

Больше новостей о ситуации вокруг смерти хоккеиста «Коламбуса» Годро

Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение во 2-м круге US Open — 2024

Медведев может стать 2-й ракеткой мира после вылета Алькараса с US Open при двух условиях

Бывший тренер Рыбакиной Вуков исключён из списка тренеров WTA — источник

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Баскетбол

Зарплата Стефена Карри превышает годовой оклад целой бейсбольной команды в МЛБ

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Бокс/ММА

Легендарный боец — об эгоизме UFC: именно поэтому я не получил бой с Емельяненко

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Авто

«Всем спасибо». Алексей Попов забрал трудовую книжку с «Матч ТВ»

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