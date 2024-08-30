Соболев стал игроком «Зенита», смерть хоккеиста «Коламбуса». Главное к вечеру
«Спартак» и «Зенит» всё-таки пришли к соглашению по переходу Александра Соболева, в ДТП погиб хоккеист «Коламбуса» Джонни Годро, а Карлос Алькарас вылетел с US Open во втором круге. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 30 августа.
Футбол
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Хоккей
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