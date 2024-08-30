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Главный тренер «Трактора»: Робинсон сыграл в память о Годро, почтил его память

Главный тренер «Трактора»: Робинсон сыграл в память о Годро, почтил его память
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отреагировал на смерть хоккеиста «Коламбуса» Джонни Годро. Спортсмен попал в ДТП.

«Смерть Годро — грустная новость, все мы были опустошены. Мы все знаем, насколько Бадди Робинсон был близок к семье Джонни. Я предложил Бадди пропустить матч. Но он захотел почтить память своего друга, мы обсуждали участие Бадди в игре с ним и своим врачом. Он показал уважение к своему другу, почтил его память и сыграл, проявив характер», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Робинсон и Годро знакомы с детства. Ранее стало известно, что водитель «Джип Гранд Чероки» врезался в Годро сзади, пытаясь справа обогнать внедорожник, который переместился, чтобы освободить дорогу для двух велосипедистов. Полиция, прибывшая на место происшествия в 20:19, сообщила, что Годро и его брат получили смертельные травмы.

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