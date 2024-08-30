Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» в серии буллитов обыграл свой фарм-клуб «Магнитку» в матче Мемориала Ромазана

«Металлург» в серии буллитов обыграл свой фарм-клуб «Магнитку» в матче Мемориала Ромазана
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска обыграл свой фарм-клуб «Магнитку» в серии буллитов со счётом 3:2 (Б) в рамках матча Мемориала имени Ивана Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
30 августа 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Сапожников (Козячий, Колотыгин) – 11:25 (5x5)     0:2 Котков (Сапожников) – 37:06 (5x4)     1:2 Полтавчук (Гаврилович) – 41:22 (5x5)     2:2 Мухотьянов (Альшевский, Кудрин) – 51:41 (5x5)     3:2 Мухотьянов – 65:00    

Счёт удалось открыть на 12-й минуте матча «Магнитке», почти до конца встречи команда удерживала преимущество в счёте. Никита Полтавчук и Эрик Мухотьянов забили голы и сравняли счёт в конце третьего периода. Решающий буллит реализовал Эрик Мухотьянов и вывел «Металлург» вперёд.

Напомним, «Магнитка» пополнит ряды клубов Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в предстоящем сезоне. Матч с «Металлургом» был заключительным в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана, который прошёл в Магнитогорске.

Отметим, что «Нефтехимик» стал победителем предсезонного турнира, «Металлург» занял второе место, «Салават Юлаев» третий, «Магнитка» на заключительном четвёртом.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android