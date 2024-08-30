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«Металлург» в серии буллитов обыграл свой фарм-клуб «Магнитку» в матче Мемориала Ромазана

Сегодня, 30 августа, хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска обыграл свой фарм-клуб «Магнитку» в серии буллитов со счётом 3:2 (Б) в рамках матча Мемориала имени Ивана Ромазана.

Счёт удалось открыть на 12-й минуте матча «Магнитке», почти до конца встречи команда удерживала преимущество в счёте. Никита Полтавчук и Эрик Мухотьянов забили голы и сравняли счёт в конце третьего периода. Решающий буллит реализовал Эрик Мухотьянов и вывел «Металлург» вперёд.

Напомним, «Магнитка» пополнит ряды клубов Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в предстоящем сезоне. Матч с «Металлургом» был заключительным в рамках Мемориала имени Ивана Ромазана, который прошёл в Магнитогорске.

Отметим, что «Нефтехимик» стал победителем предсезонного турнира, «Металлург» занял второе место, «Салават Юлаев» третий, «Магнитка» на заключительном четвёртом.