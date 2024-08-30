Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» почтил память Джонни Годро на домашней арене

«Калгари» почтил память Джонни Годро на домашней арене
Комментарии

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» разместил фото бывшего нападающего команды Джонни Годро на информационном кубе домашней арены, чтобы почтить его память.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что 31-летний хоккеист погиб вместе со своим братом Мэттью в ДТП. Они оба были на велосипедах, когда в них въехал водитель автомобиля в нетрезвом состоянии. После случившегося он не стал скрываться с места преступления.

Напомним, Годро провёл в «Калгари» девять сезонов своей карьеры, в нём же он и дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014. Последние два сезона хоккеист играл в «Коламбус Блю Джекетс» и за это время успел стать одним из лидеров команды. Клуб подтвердил информацию о смерти хоккеистов.

Материалы по теме
«Коламбус» подтвердил гибель форварда Джонни Годро
В «Калгари» отреагировали на смерть Джонни Годро
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android