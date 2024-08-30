«Калгари» почтил память Джонни Годро на домашней арене

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» разместил фото бывшего нападающего команды Джонни Годро на информационном кубе домашней арены, чтобы почтить его память.

Сегодня, 30 августа, стало известно, что 31-летний хоккеист погиб вместе со своим братом Мэттью в ДТП. Они оба были на велосипедах, когда в них въехал водитель автомобиля в нетрезвом состоянии. После случившегося он не стал скрываться с места преступления.

Напомним, Годро провёл в «Калгари» девять сезонов своей карьеры, в нём же он и дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/2014. Последние два сезона хоккеист играл в «Коламбус Блю Джекетс» и за это время успел стать одним из лидеров команды. Клуб подтвердил информацию о смерти хоккеистов.