«Амур» обыграл «Трактор» и завоевал Кубок губернатора Челябинской области

Сегодня, 30 августа, завершился матч между хабаровским «Амуром» и челябинским «Трактором» в рамках предсезонного Кубка губернатора Челябинской области. Со счётом 5:2 победа осталась за «Амуром».

Игрок хабаровчан Дмитрий Шевченко открыл счёт на шестой минуте матча. Сравнять счёт удалось соперникам только на 37-й минуте в большинстве благодаря шайбе Сергея Телегина. Следом «Трактор» даже сумел выйти вперёд, но в третьем периоде игроки «Амура» забросили четыре шайбы с разницей в несколько минут и окончательно определили исход матча.

По итогам заключительного матча «Амур» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области. «Трактор» стал вторым, «Лада» — третья, заключительное место — у «Югры».