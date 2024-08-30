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«Амур» обыграл «Трактор» и завоевал Кубок губернатора Челябинской области

«Амур» обыграл «Трактор» и завоевал Кубок губернатора Челябинской области
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Сегодня, 30 августа, завершился матч между хабаровским «Амуром» и челябинским «Трактором» в рамках предсезонного Кубка губернатора Челябинской области. Со счётом 5:2 победа осталась за «Амуром».

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Шевченко (Дюрандо, Гальченюк) – 05:39 (5x5)     1:1 Телегин (Светлаков, Ткачёв) – 36:22 (5x4)     2:1 Сикура (Блажиевский) – 42:17 (5x5)     2:2 Бродхёрст (Брынцев, Кулик) – 43:56 (5x5)     2:3 Мищенко (Бродхёрст) – 48:41 (5x4)     2:4 Слепец (Грачёв) – 52:09 (5x5)     2:5 Барулин (Слепец, Кулик) – 54:41 (5x5)    

Игрок хабаровчан Дмитрий Шевченко открыл счёт на шестой минуте матча. Сравнять счёт удалось соперникам только на 37-й минуте в большинстве благодаря шайбе Сергея Телегина. Следом «Трактор» даже сумел выйти вперёд, но в третьем периоде игроки «Амура» забросили четыре шайбы с разницей в несколько минут и окончательно определили исход матча.

По итогам заключительного матча «Амур» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области. «Трактор» стал вторым, «Лада» — третья, заключительное место — у «Югры».

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