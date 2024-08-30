Дядя Джонни Годро прокомментировал смерть форварда «Коламбуса» и его брата

Дядя Джонни и Мэттью Годро Джим Годро прокомментировал трагическую смерть своих племянников.

«Прошлой ночью мы потеряли двух мужей, двух отцов, двух сыновей, двух братьев, двух племянников, двух двоюродных братьев, двух членов семьи, двух товарищей по команде, двух друзей, но по-настоящему двух удивительных людей.

Мы хотим, чтобы все знали, что мы получаем ваши послания с выражением любви и поддержки, и мы ценим ваши постоянные мысли и молитвы. Мы просим вас продолжать уважать нас и сохранять конфиденциальность в этот очень трудный период скорби. От всех наших семей и от всего сердца (семья Годро, Моррис, Корбитц, Венелло и Джойс)», — приводит слова дяди хоккеиста @Buccigross в соцсети Х.

Напомним, нападающий «Коламбуса» Джимми Годро и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Их сбил пьяный водитель автомобиля, когда они оба были на велосипедах.