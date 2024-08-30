Роман Ротенберг высказался о смерти форварда «Коламбуса» Джонни Годро

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с трагической смертью нападающего «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«В мировой хоккейной семье большое горе. В результате трагического инцидента погибли великолепный хоккеист Джонни Годро и его брат Мэттью, также игравший в хоккей.

Джонни был всего 31 год. Игрок, в очередной раз доказавший, что при высочайшей технике и игровом интеллекте габариты играют второстепенную роль. Мы восхищались его игрой за «Калгари» и «Коламбус», вместе со сборной России противостояли ему на чемпионатах мира и Кубке мира в 2016 году, где он выступал за сборную молодых звёзд Северной Америки.

У Джонни осталась семья: жена и двое маленьких детей. Соболезную родным, близким, партнёрам Джонни, а также хоккейным болельщикам по всему миру», — сказал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Хоккеисты погибли в результате ДТП. Их сбил автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель.