Латвия крупно обыграла Украину в матче олимпийской квалификации

Сегодня, 30 августа, завершился матч между сборными Украины и Латвии в рамках квалификации на Олимпиаду-2026. Со счётом 5:1 победу одержала сборная Латвии.

Хоккеисты сборной Латвии открыли счёт в матче, благодаря реализованному броску Данса Лочмелиса. Позже они нарастили своё преимущество до счёта 5:0. Хоккеистам национальной команды Украины удалось забросить лишь одну ответную шайбу в исполнении Даниила Трахта.

Это был второй матч в рамках группового этапа (группа Е). Украина пока не набрала очков, она уступила и в первой встрече с Францией (7:2). Латвия успела набрать шесть очков, в первом матче со Словенией команде также удалось одержать победу (4:2). Латвийская национальная команда пока остаётся второй в групповой таблице.