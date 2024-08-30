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Латвия крупно обыграла Украину в матче олимпийской квалификации

Латвия крупно обыграла Украину в матче олимпийской квалификации
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Сегодня, 30 августа, завершился матч между сборными Украины и Латвии в рамках квалификации на Олимпиаду-2026. Со счётом 5:1 победу одержала сборная Латвии.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 5
Латвия
0:1 Лочмелис (Индрашис) – 15:03 (5x5)     0:2 Букартс (Дзиеркалс, Балинскис) – 16:10 (5x5)     0:3 Эгле (Даугавиньш, Балинскис) – 29:22 (5x4)     0:4 Букартс (Балинскис) – 32:50 (5x4)     0:5 Индрашис (Букартс, Якс) – 34:28 (5x5)     1:5 Трахт (Захаров) – 48:27 (5x5)    

Хоккеисты сборной Латвии открыли счёт в матче, благодаря реализованному броску Данса Лочмелиса. Позже они нарастили своё преимущество до счёта 5:0. Хоккеистам национальной команды Украины удалось забросить лишь одну ответную шайбу в исполнении Даниила Трахта.

Это был второй матч в рамках группового этапа (группа Е). Украина пока не набрала очков, она уступила и в первой встрече с Францией (7:2). Латвия успела набрать шесть очков, в первом матче со Словенией команде также удалось одержать победу (4:2). Латвийская национальная команда пока остаётся второй в групповой таблице.

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