Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен прокомментировал смерть Джонни Годро

Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен прокомментировал смерть Джонни Годро
Комментарии

Экс-генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен выразил соболезнования в связи со смертью форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«Я глубоко опечален известием, которое получил вчера поздно вечером. Покойтесь с миром, Джонни и Мэттью, прекрасные молодые люди с прекрасной семьёй, ушли слишком рано. Мои соболезнования семье Годро и сил в их горе. Это опустошительно», — написал Кекяляйнен в своём аккаунте в соцсети X.

Оба играли в хоккей, многие из игроков и тренеров выразили соболезнования в связи трагической смертью братьев в результате ДТП. Их сбил пьяный водитель автомобиля.

Два последних сезона Джонни провёл в «Коламбусе», ранее девять сезонов провёл за «Калгари».

Материалы по теме
Роман Ротенберг высказался о смерти форварда «Коламбуса» Джонни Годро
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android