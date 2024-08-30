Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен прокомментировал смерть Джонни Годро

Экс-генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен выразил соболезнования в связи со смертью форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«Я глубоко опечален известием, которое получил вчера поздно вечером. Покойтесь с миром, Джонни и Мэттью, прекрасные молодые люди с прекрасной семьёй, ушли слишком рано. Мои соболезнования семье Годро и сил в их горе. Это опустошительно», — написал Кекяляйнен в своём аккаунте в соцсети X.

Оба играли в хоккей, многие из игроков и тренеров выразили соболезнования в связи трагической смертью братьев в результате ДТП. Их сбил пьяный водитель автомобиля.

Два последних сезона Джонни провёл в «Коламбусе», ранее девять сезонов провёл за «Калгари».