Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Футболист «Зенита» Соболев отреагировал на приглашение посетить матч хоккейного СКА

Футболист «Зенита» Соболев отреагировал на приглашение посетить матч хоккейного СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что будет посещать матчи хоккейного СКА в новом сезоне. Футболист впервые появился на публике в качестве игрока сине-бело-голубых именно на презентации хоккейной команды.

«Ждать ли меня в гости на матче СКА? 100%. Не знаю многих деталей хоккея, но на матчи люблю ходить. Будем стараться приходить на каждый матч», — приводит слова Соболева пресс-служба СКА в телеграм-канале.

Александру Соболеву 27 лет. Ранее он 4,5 года представлял цвета московского «Спартака», который, по данным СМИ, получил за игрока сумму около € 10 млн. Сам Соболев подписал с новой командой контракт на три года с возможностью продления ещё на один.

СКА начнёт новый сезон 5 сентября выездной игрой с магнитогорским «Металлургом».

Материалы по теме
Плевать, какой Соболев человек. Этот циничный трансфер точно поможет «Зениту»
Плевать, какой Соболев человек. Этот циничный трансфер точно поможет «Зениту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android