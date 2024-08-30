Футболист «Зенита» Соболев отреагировал на приглашение посетить матч хоккейного СКА

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев признался, что будет посещать матчи хоккейного СКА в новом сезоне. Футболист впервые появился на публике в качестве игрока сине-бело-голубых именно на презентации хоккейной команды.

«Ждать ли меня в гости на матче СКА? 100%. Не знаю многих деталей хоккея, но на матчи люблю ходить. Будем стараться приходить на каждый матч», — приводит слова Соболева пресс-служба СКА в телеграм-канале.

Александру Соболеву 27 лет. Ранее он 4,5 года представлял цвета московского «Спартака», который, по данным СМИ, получил за игрока сумму около € 10 млн. Сам Соболев подписал с новой командой контракт на три года с возможностью продления ещё на один.

СКА начнёт новый сезон 5 сентября выездной игрой с магнитогорским «Металлургом».