Форвард «Зенита» Соболев ответил согласием на предложение попробовать себя в хоккее

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что был бы не против попробовать себя в хоккее. Форварда презентовали в качестве нового игрока сине-бело-голубых на предсезонном мероприятии СКА.

«Попробовать себя в хоккее (смеётся)? Если разрешит мой футбольный клуб, я не против (смеётся)», — приводит слова Соболева пресс-служба СКА в телеграм-канале.

27-летний Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Сегодня, 30 августа, клуб объявил о его переходе в «Зенит». До этого Соболев больше месяца тренировался по индивидуальной программе после отстранения от основного состава красно-белых.

В «Зените» Соболев будет играть под привычным седьмым номером, подписав с командой контракт по схеме «3+1».