Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче Кубка мэра Москвы
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Сегодня, 30 августа, завершился матч московского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» в рамках группового этапа Кубка мэра Москвы. Со счётом 2:1 победу одержала московская команда.
Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов, Трямкин) – 19:33 (5x5) 1:1 Пыленков (Кудрявцев, Ильенко) – 49:30 (5x5) 2:1 Гусев (Слепышев, Комтуа) – 58:05 (5x5)
Счёт удалось открыть Андрею Обидину («Автомобилист») лишь на 20 минуте матча. Следом Даниил Пыленков сравнял счёт, а новоиспечённый капитан динамовцев Никита Гусев вывел команду вперёд и поставил точку в этой встрече.
В рамках группового этапа Кубка мэра Москвы «Динамо» на первой строчке группы А, «Автомобилист» пока не набрал очков.
Первый матч Континентальной хоккейной лиги московская команда проведёт 4 сентября вместе с «Куньлунем». «Автомобилист» в этот же день сыграет с челябинским «Трактором».
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