Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче Кубка мэра Москвы

Сегодня, 30 августа, завершился матч московского «Динамо» и екатеринбургского «Автомобилиста» в рамках группового этапа Кубка мэра Москвы. Со счётом 2:1 победу одержала московская команда.

Счёт удалось открыть Андрею Обидину («Автомобилист») лишь на 20 минуте матча. Следом Даниил Пыленков сравнял счёт, а новоиспечённый капитан динамовцев Никита Гусев вывел команду вперёд и поставил точку в этой встрече.

В рамках группового этапа Кубка мэра Москвы «Динамо» на первой строчке группы А, «Автомобилист» пока не набрал очков.

Первый матч Континентальной хоккейной лиги московская команда проведёт 4 сентября вместе с «Куньлунем». «Автомобилист» в этот же день сыграет с челябинским «Трактором».