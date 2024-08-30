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Кудашов: нельзя сказать, что «Динамо» готово к сезону на 100%

Кудашов: нельзя сказать, что «Динамо» готово к сезону на 100%
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Автомобилистом» (2:1) на Кубке мэра Москвы оценил подготовку команды к новому сезону, который стартует для неё 4 сентября игрой с «Куньлунем».

Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Обидин (Хрипунов, Трямкин) – 19:33 (5x5)     1:1 Пыленков (Кудрявцев, Ильенко) – 49:30 (5x5)     2:1 Гусев (Слепышев, Комтуа) – 58:05 (5x5)    

«Если говорить по игре, то как и в любом матче – что-то получилось, что-то нет. Хорошо, что мы нашли пути к победе. У нас был полуэкспериментальный состав, мы дали поиграть молодым ребятам. В принципе получилось всё как обычно на предсезонке, продолжаем готовиться к сезону.

У нас есть вещи, которые мы должны подготовить у себя. Нельзя сказать, что команда готова на 100%. Это была всего пятая игра на предсезонке, а ряд игроков ещё и пропускал какие-то матчи, сыграв только по четыре игры. Это минимальное количество игр, которое мы всё равно должны провести своим полным составом, чтобы они увидели свои роли в команде. Есть и новые игроки, и новые роли, поэтому это нужно.

А что касается двух матчей за два дня, то мы же всё равно тренируемся на предсезонке по два раза в день, а тут два раза сыграли. Единственное, что огорчает, так это то, что сезон начинается очень рано и практически не будет времени на передышку. Но зато на старте сезона мы сыграем два матча, и дальше будет пауза», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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