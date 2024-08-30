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В московском «Динамо» заявили, что клуб не ищет усиления вратарской бригады

В московском «Динамо» заявили, что клуб не ищет усиления вратарской бригады
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин подтвердил, что команда не занимается поиском расширения вратарской линии.

«Мы сделали свой выбор и остановились на этой бригаде вратарей. На данный момент никакого нового поиска не будет, да и рынка как такового нет», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон для «Динамо» начнётся домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 4 сентября. В минувшем сезоне бело-голубые дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах проиграли серию «Трактору». В первом раунде команда Алексея Кудашова в шести встречах обыграла минское «Динамо».

В своей истории «Динамо» дважды выигрывало Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах.

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