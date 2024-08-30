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Генменеджер московского «Динамо» рассказал, какого игрока хочет найти на трансферном рынке

Генменеджер московского «Динамо» рассказал, какого игрока хочет найти на трансферном рынке
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин признался, что команда ведёт поиски силового форварда для третьего или четвёртого звена.

«Я думаю, что нам нужен силовой форвард в третье-четвёртое звенья. С Алексеем Николаевичем Кудашовым мы обсудим все возможные варианты, потому что на рынке достаточно много игроков без контрактов. Может быть, кого-нибудь привлечём.

Техничных ребят, которые могут забить, у нас достаточно. А вот для длины скамейки нужен игрок более оборонительного плана», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон для «Динамо» начнётся домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 4 сентября. В минувшем сезоне бело-голубые дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах проиграли серию «Трактору».

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