Генменеджер московского «Динамо» рассказал, какого игрока хочет найти на трансферном рынке

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин признался, что команда ведёт поиски силового форварда для третьего или четвёртого звена.

«Я думаю, что нам нужен силовой форвард в третье-четвёртое звенья. С Алексеем Николаевичем Кудашовым мы обсудим все возможные варианты, потому что на рынке достаточно много игроков без контрактов. Может быть, кого-нибудь привлечём.

Техничных ребят, которые могут забить, у нас достаточно. А вот для длины скамейки нужен игрок более оборонительного плана», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон для «Динамо» начнётся домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 4 сентября. В минувшем сезоне бело-голубые дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах проиграли серию «Трактору».