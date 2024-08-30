Алексей Кудашов объяснил, чем хоккей похож на пляжный футбол

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о введении пляжного футбола в план подготовки команды к сезону.

«Безусловно, введение пляжного футбола стало ключевым моментом в подготовке. Особенно если учесть, что на первой тренировке на пляже мы даже мячи не брали. Она была функциональной, так что без сомнений. Теперь будем играть только в пляжный футбол. Завтра отменяем лёд и идём на пляж. Но это были шутки.

В целом мы пытаемся изменять тренировочный процесс. И вы знаете, а ведь пляжный футбол похож на хоккей – такое же количество людей, та же расстановка и схемы. Мы с Михаилом Лихачёвым очень много общаемся на эту тему. Если вы сдвинете вратаря, а он не стоит в воротах и сдвигается, то вы получите то же самое. Если вы внимательно посмотрите, как играет наша сборная России, то увидите ту же пятёрку большинства, которая играет в той же расстановке. И на этот раз я не шучу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.