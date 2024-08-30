Новый капитан «Динамо» Гусев — журналистам: всегда отвечу на ваши вопросы

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев высказался о назначении себя на должность капитана команды.

«Я уже был капитаном не один раз и знаю, что должен делать. Если надо, то всегда поговорю с партнёрами. Тут не нужно кричать, а лучше просто объяснить, что нужно делать.

Капитан – это ещё и тот человек, которому обычно чаще всего приходится общаться с прессой, а вы никогда не скрывали, что вам это в тягость. Придётся перестраиваться или возложите эту миссию на ассистентов?

Мне никогда не было сложно разговаривать с прессой. Просто когда у тебя 80-90 игр в сезоне, то каждый должен общаться с прессой, а не только один капитан. Точно так же, как и играют все. Но если надо, то я всегда отвечу на ваши вопросы», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.