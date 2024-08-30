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Кудашов: у Гусева есть помощники, которые проявляют и жёсткость, и грубость, и хамство

Кудашов: у Гусева есть помощники, которые проявляют и жёсткость, и грубость, и хамство
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о процессе выбора нового капитана команды. Им стал Никита Гусев.

«Хочется немного схохмить и сказать, что выбор капитана происходил как в Ватикане, но всё происходило обычным образом. Во-первых, в ходе предсезонки мы давали всем претендентам возможность быть капитаном и ассистентами, чтобы команда могла оценить и выбрать. Было и голосование, и тренерский совет – и вот решение.

С чего у вас такой шаблон про капитанство – что капитан должен кричать, говорить на повышенных тонах или больше общаться. Есть капитаны, которые показывают своей игрой, а есть такие капитаны, кто не играет, но держит всех в кулаке. А у вас просто сложился шаблон. У нас взрослый коллектив, наши воспитанники уже впитали в себя динамовский дух, а Никита обладает авторитетом и может находить простые слова. Капитан не должен орать. Он может просто сказать, и все и так поймут.

К тому же вы правильно сказали, что есть и ассистенты, а хоккей – это всё равно командная работа. У него сейчас есть пять помощников, которые в определённый момент могут проявить и жёсткость, и грубость, и хамство. Вот эти все компоненты, которые я перечислил, будут вкупе», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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