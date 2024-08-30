Кудашов: когда формировали состав «Динамо», Сизов был там. Не наша вина, что затянулось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о состоянии новичка команды Антона Сизова.

«Доволен физическим состоянием Сизова. Он не новичок в нашей лиге, поэтому зачем его оценивать. Это игрок, которого все хорошо знают. Понятно, что ему не хватает игрового тонуса, для этого мы сегодня и ввели его в состав.

По поводу формы совершения обмена это вопрос к Алексею Сопину. Я скажу, что, когда формировался наш состав на сезон, он сразу в нём был. И это уже не наша вина, что мы сразу не смогли его забрать. Пришлось совершать эти ходы. Но он изначально был в составе, и это не то, что мы бегали или гонялись. Просто так получилось, что его переход занял больше времени, чем обычно бывает», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.