Кудашов — о Комтуа: «Динамо» получило игрока, который лезет под кожу. Таких нужно четверо

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о новичке команды Максе Комтуа.

— В лице Комтуа наконец-то мы получили игрока, который может кому-то залезть под кожу. Что касается его удалений, то он правила не нарушает, если вот так разобраться. Ну, будет внимательнее.

– А Пакетт не был таким человеком?

– Вот теперь их двое, а должно быть четыре, потому что четыре звена, значит, нам нужно ещё двух таких найти. Шутки шутками, но это совершенно разные игроки, и вообще каждый нападающий должен стараться это сделать – забить гол, принести пользу команде, вывести кого-то из равновесия. Это совершенно нормально. Если внимательно посмотреть, то у нас много таких игроков, кто старается этим заниматься, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.