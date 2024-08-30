Результаты игрового дня квалификации Олимпиады 30 августа

Сегодня, 30 августа, завершились шесть матчей квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Матчи турнира проходят в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

В Словакии завершился матч между сборными Казахстана и Австрии, в котором казахстанские хоккеисты второй раз за турнир обыграли соперников в этой встрече со счётом 2:1.

В Латвии завершился матч между Францией и Словенией, где хоккеисты из Франции уверенно обыграли соперников со счётом 5:1. В прошлом матче они также одолели Украину и сейчас первые в своей группе.

В Дании завершился матч между Норвегией и Великобританией. Сборная Норвегии второй раз подряд одержала победу на этапе квалификации, одолев Великобританию со счётом 6:2.

Словакия сумела крупно обыграть Венгрию со счётом 7:3. Венгерская национальная команда второй раз за квалификацию потерпела поражение, а вот словацкая сборная вновь смогла обыграть соперников.

Латвийская сборная крупно обыграла Украину — 5:1. Ранее сборная Украины также крупно проиграла французской команде, а вот Латвия пока не уступает в матчах, в первый раз она одолела Словению (4:2).

В Дании национальная команда страны обыграла Японию в овертайме со счётом 3:2 ОТ.