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Результаты игрового дня квалификации Олимпиады 30 августа

Результаты игрового дня квалификации Олимпиады 30 августа
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Сегодня, 30 августа, завершились шесть матчей квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Матчи турнира проходят в трёх разных странах — Словакии, Латвии и Дании. Участники разделены на три группы по четыре команды. Олимпийскую путёвку завоюют победители каждой группы.

В Словакии завершился матч между сборными Казахстана и Австрии, в котором казахстанские хоккеисты второй раз за турнир обыграли соперников в этой встрече со счётом 2:1.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Бреус (Лихотников, Панюков) – 01:45 (5x5)     1:1 Хербургер (Рорер, Ганаль) – 42:31 (5x5)     2:1 Гайтамиров (Асетов) – 52:12 (5x5)    

В Латвии завершился матч между Францией и Словенией, где хоккеисты из Франции уверенно обыграли соперников со счётом 5:1. В прошлом матче они также одолели Украину и сейчас первые в своей группе.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Франция
Окончен
5 : 1
Словения
1:0 Тексье (Бертран) – 06:18 (5x5)     2:0 Тексье (Да Коста, Кринон) – 11:12 (5x5)     2:1 Урбас (Еглич, Грегорц) – 35:25 (5x5)     3:1 Тексье (Овитю, Да Коста) – 45:43 (5x4)     4:1 Бозон (Дюбе) – 46:15 (5x5)     5:1 Бозон (Дюбе) – 49:50 (5x5)    

В Дании завершился матч между Норвегией и Великобританией. Сборная Норвегии второй раз подряд одержала победу на этапе квалификации, одолев Великобританию со счётом 6:2.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 16:30 МСК
Норвегия
Окончен
6 : 2
Великобритания
1:0 Торесен (Крогдаль, Косастуль) – 07:21 (5x5)     2:0 Торесен (Цуккарелло, Сольберг) – 09:26 (5x4)     3:0 Торесен (Олимб, Цуккарелло) – 20:35 (5x5)     4:0 Йоханнесен (Олимб, Петтерсен) – 30:38 (5x5)     5:0 Петтерсен (Олимб, Ольсен) – 36:27 (5x5)     5:1 Уоллер (Кирк) – 45:19 (5x4)     5:2 Дэвис (Руопп, Нилсон) – 52:13 (5x5)     6:2 Олимб (Петтерсен, Нёрстебё) – 52:33 (5x5)    

Словакия сумела крупно обыграть Венгрию со счётом 7:3. Венгерская национальная команда второй раз за квалификацию потерпела поражение, а вот словацкая сборная вновь смогла обыграть соперников.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа D. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
3 : 7
Словакия
1:0 Нильссон (Варга, Шебёк) – 03:16 (5x4)     1:1 Гривик (Немец, Цингел) – 04:15 (5x4)     1:2 Сукель (Лишка, Сикора) – 25:07 (5x5)     1:3 Грман (Цингел, Поспишил) – 36:55 (5x5)     1:4 Регенда (Поспишил, Иван) – 45:11 (5x5)     2:4 Барталиш – 45:39 (5x5)     2:5 Гудачек (Келемен) – 46:08 (5x5)     3:5 Барталиш (Эрдей, Хорват) – 47:07 (5x5)     3:6 Татар (Гривик) – 54:28 (5x5)     3:7 Лантоши (Гернат) – 54:45 (5x5)    

Латвийская сборная крупно обыграла Украину — 5:1. Ранее сборная Украины также крупно проиграла французской команде, а вот Латвия пока не уступает в матчах, в первый раз она одолела Словению (4:2).

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа E. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Украина
Окончен
1 : 5
Латвия
0:1 Лочмелис (Индрашис) – 15:03 (5x5)     0:2 Букартс (Дзиеркалс, Балинскис) – 16:10 (5x5)     0:3 Эгле (Даугавиньш, Балинскис) – 29:22 (5x4)     0:4 Букартс (Балинскис) – 32:50 (5x4)     0:5 Индрашис (Букартс, Якс) – 34:28 (5x5)     1:5 Трахт (Захаров) – 48:27 (5x5)    

В Дании национальная команда страны обыграла Японию в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Группа F. 2-й тур
30 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Япония
Окончен
2 : 3
ОТ
Дания
1:0 Накадзима (Хандзава) – 10:24 (5x5)     1:1 Рённбьерг (Труэ, Кох) – 11:01 (5x5)     1:2 Вайсе Матиасен (Поульсен, Кох) – 17:31 (5x5)     2:2 Фурухаси (Миура, Сато) – 36:08 (5x5)     2:3 Эллер – 63:45 (3x3)    
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