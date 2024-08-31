«Курск, это для тебя!» Ротенберг — о благотворительном матче, собравшем 3 млн рублей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о благотворительном матче в Санкт-Петербурге, собравшем 3 млн рублей.

«Курск, это для тебя!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Напомним, вчера, 30 августа, в загородном клубе «Репино‑Ленинское» прошла презентация состава СКА на новый сезон КХЛ. Мероприятие закончилось благотворительным матчем. Пресс-служба клуба сообщила, что в результате было собрано 3️ млн рублей. Эти деньги будут направлены в благотворительный фонд на закупку гуманитарной помощи для детей из Курской области. В матче также принимал участие председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев.

Кроме того, 29 августа в Санкт-Петербурге прошёл матч в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал олимпийскую сборную России. Встреча закончилась победой команды России по буллитам со счётом 4:3. СКА стал победителем домашнего турнира, в четырёх встречах набрав семь очков.

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