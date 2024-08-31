Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне будет не хватать этой улыбки». Мэттью Ткачук — о смерти Джонни Годро

«Мне будет не хватать этой улыбки». Мэттью Ткачук — о смерти Джонни Годро
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук отреагировал на смерть форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«Абсолютно опустошён. Мне будет не хватать этой улыбки! Покойся с миром, Хоккей! Люблю тебя, брат», — написал Ткачук на своей странице в социальной сети Х, прикрепив совместное фото во время игры за «Калгари Флэймз».

Фото: Страница Ткачука в социальной сети

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса» Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.

Материалы по теме
Звезду НХЛ сбил насмерть пьяный водитель. Чудовищные слухи из Америки оказались правдой
Звезду НХЛ сбил насмерть пьяный водитель. Чудовищные слухи из Америки оказались правдой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android