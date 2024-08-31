«Мне будет не хватать этой улыбки». Мэттью Ткачук — о смерти Джонни Годро

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук отреагировал на смерть форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью.

«Абсолютно опустошён. Мне будет не хватать этой улыбки! Покойся с миром, Хоккей! Люблю тебя, брат», — написал Ткачук на своей странице в социальной сети Х, прикрепив совместное фото во время игры за «Калгари Флэймз».

Фото: Страница Ткачука в социальной сети

Напомним, 30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса» Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.